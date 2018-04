Tous les week-ends, les fermes de Haute-Vienne et de Corrèze ouvrent leur porte au public.

France Bleu Limousin s'associe à l'opération "le Printemps à la ferme". Jusqu'au 24 Juin, 1700 agriculteurs de "Bienvenue à la ferme" sont prêts à vous accueillir et seront ravis de vous faire découvrir leurs produits et de vous faire vivre des expériences inoubliables ! Ce sont des marchés, des dégustations, des visites guidées et des concerts sur les territoires de la Haute-Vienne et la Corrèze.

Venez découvrir sur cette carte les manifestations proches de chez vous !