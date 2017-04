Le Printemps des Comédiens avec France Bleu Hérault

Du 31 mai au 1er Juillet 2017, France Bleu Hérault est partenaire du Printemps des Comédiens. Chaque année, dans les domaines du théâtre et du spectacle vivant, il accueille entre vingt et vingt cinq spectacles et plus de 40 000 spectateurs payants.

Le festival Printemps des Comédiens accueille chaque année depuis 1987 une vingtaine de spectacles vivants et plus de 45 000 spectateurs, au Domaine d'O de Montpellier. Il est à ce titre considéré par la presse nationale comme l'une des plus importantes manifestations théâtrales après le festival d'Avignon.

Toutes les formes d’expression, musique, danse, théâtre, arts plastiques, cirque, se mêlent et s’entrechoquent.

Le Printemps des Comédiens reflète la richesse de l'expression culturelle française, avec des spectacles de qualité, de jeunes metteurs en scène et des plus célèbres, des pièces pleines d'imprévu et d'émotion...

Ecoutez France Bleu Hérault et gagnez vos places pour les spectacles présentés au Printemps des Comédiens.

Une chambre en Inde : Une création collective du Théâtre du Soleil, dirigée par Ariane Mnouchkine. Spectacle musical, parlé, dansé, joué, universel, on retient peut-être d’abord qu’il s’agit d’une comédie.

Rencontre avec Ariane Mnouchkine et l'équipe artistique de Une chambre en Inde, le dimanche 4 juin à 11h, sous chapiteau à la Pinède.

Une chambre en Inde - Printemps des Comédiens - France Bleu Hérault © Radio France - Michèle Laurent

30 et 31 mai / 20h00 - 1 juin / 19h00 - 2, 3, 4 et 7 juin / 20h00 - 8 juin / 19h00 - 9 juin / 20h00 - 10 juin / 16h00

Découvrez tout le programme