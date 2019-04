Le Printemps des vins de Blaye souffle ses 25 bougies !

Les vignerons des appellations Blaye Côtes de Bordeaux investissent la Citadelle de Vauban !

Evénement phare du printemps dans la Citadelle de Vauban, classée à l’UNESCO et dans les châteaux de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux, le Printemps des vins de Blaye est de retour samedi 13 et dimanche 14 avril et fête cette année ses 25 ans. Ecoutez le Grand Miam avec Isabelle Wagner et Chef Jésus du 1 au 5 avril entre 10h00 à 11h00 sur France Bleu Gironde et gagnez vos pass dégustations !

Un weekend de fête et de découvertes

Plus de 100 vignerons vous attendent et vous feront déguster leurs vins au cours d’un weekend ponctué par de nombreuses animations : masterclass viticoles, ateliers d’assemblages, courses de garçons de café, rouleurs de barriques, visites guidées de la Citadelle en calèches et petit train, croisières en bateau sur l’Estuaire de la Gironde, marché gourmand etc. Blaye est membre de l’Union des Côtes de Bordeaux qui regroupe 5 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et Sainte-Foy. Vins de qualité à des prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, élégants, ronds et structurés, mais aussi des blancs secs et quelques liquoreux.