Le printemps sera gourmand à Sanary sur Mer

Du 15 au 17 Mars se tiendra à Sanary sur Mer le salon "Le Printemps Gourmand" au Jardin d'Hiver.

Un salon dédié aux gourmands et aux gourmets, petits et grands qui réunira plus de 40 exposants venant de toute la France et d'Italie.

Le public pourra découvrir et déguster des chocolats (pralinés, ganaches, chocolats fantaisies, chocolats noirs, etc.) avec de vrais artisans chocolatiers. Mais aussi des produits du terroir (foie gras, macarons, navettes, pains d'épices, confitures, vanille de Madagascar, fromages, charcuteries etc.), des vins (côtes de Provence, Bandol, Bourgogne, Alsace, vins de Loire, St Emilion, Bordeaux, Champagne, etc.).

Bénéficier de conseils et découvrir les différents modes de fabrication.

C'est tout un monde de saveurs, de goûts, de couleurs qui s'offrira à tous les visiteurs pendant ces trois jours.

Horaires du salon:

Vendredi 15 Mars de 10h30 à 19h00

Samedi 16 Mars de 10h00 à 19h00

Dimanche 17 Mars de 10h00 à 19h00

