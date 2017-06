Le Prix France Bleu Breizh Izel du roman noir remis à Marc Villard

Fin du suspense ! On connait maintenant le nom du livre choisi par les jurés de la première édition du Prix France Bleu Breizh Izel du roman noir. Il s'agit de Marc Villard, récompensé pour "La fille des abattoirs" paru chez Rivages.

Après avoir invité les auditeurs de France Bleu Breizh Izel à s'inscrire pour participer aux travaux du jury du Prix, 5 d'entre eux et elles ont été sélectionnés. Ils ont été rejoints par deux membres de l'équipe de la station de radio et deux bénévoles de l'équipe organisatrice du festival du Goéland Masqué. Le Jury, présidé par l'auteur et ancien directeur de la Série Noire de Gallimard, Patrick Raynal, s'est réuni le 28 avril dernier pour désigner le gagnant du prix.

Le Jury du Prix France Bleu Breizh Izel du roman noir © Radio France - MFP

Les règles du prix sont simples : les jurés devaient choisir parmi une sélection de romans noirs ou policiers sortis au format poche durant l'année 2016. Le choix des romans soumis au jury s'est fait en collaboration avec les organisateurs du Festival du Goéland Maqué.

Et c'est donc Marc Villard qui a été récompensé. Son livre, _La fille des abattoirs_, est un florilège de nouvelles noires paru chez Rivages, dans la collection Rivages / noir. L'auteur n'en est pas à son premier livre, il écrit romans, nouvelles, poésies et pratique même l'art de l'image et de la bande dessinée. Marc Villard connaît bien le festival du Goéland Masqué auquel il a souvent participé. Il y sera présent cette année encore, pour la 17e édition, qui se tient à Penmarc'h durant tout le week-end de Pentecôte avec France Bleu Breizh Izel.