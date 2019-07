Le Puy-de-Dôme dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 6 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5 du 30 juin au 25 août. Cette semaine direction le Puy-de-Dôme, terre de volcans.

Avec ses ruines gallo-romaines et son temple de Minerve du IIe siècle qui trônent fièrement en son sommet, son petit train touristique au panorama époustouflant et sa gigantesque antenne-totem qui domine son observatoire atmosphérique du XIXe siècle, le Puy-de-Dôme mérite incontestablement son titre de symbole de toute une région.

Emblème de la chaîne des Puys, ces volcans endormis depuis 11 000 ans dont il est le plus haut représentant, c’est aussi l’un des spots français les plus réputés parmi les adeptes du parapente qui aiment se jeter dans le vide sous l’œil impressionné des visiteurs de passage. Mais ce que nous raconte ce nouvel épisode des « 100 Lieux qu’il faut voir », c’est que le Puy-de-Dôme est beaucoup plus que ça encore !

Cette découverte du département auquel il a donné son nom est l’occasion de s’émerveiller devant les chefs-d’œuvre d’architecture de ses villages médiévaux au charme incroyablement préservé, tels que le château fort partiellement restauré de Murol, la basilique Notre-Dame d’Orcival, les fortifications d’Usson, les ruelles et les maisons malmenées par l’histoire de Saint-Floret ou le splendide moulin Richard de Bas, dernier moulin à papier encore en activité de France ! Avec, en passant, quelques surprises géologiques comme les grottes de Jonas, autrefois transformées en maison forte, ou les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire.

Cette visite en terre auvergnate vous permettra aussi, bien sûr, de profiter de quelques haltes culinaires savoureuses comme l’incontournable potée auvergnate ou le patia cuit à l’ancienne, dans un chaudron en fonte, devant la superbe jasserie du Coq noir, témoignage d’une époque révolue, lorsque les familles et leurs bêtes montaient vivre ensemble dans les hauteurs pendant les récoltes.

A l'issue de cet inédit, retrouvez à 21h45, les Côtes-d'Armor, de la Côte d'émeraude à l'Ile de Bréhat.

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 28 juillet, la Haute-Garonne sera à l'honneur sur France 5.