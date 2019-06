Le Raid des Canaux en Stand Up Paddle sur la Lys

Tous en Lys pour la 3ème édition du Raid des Canaux en Stand Up Paddle. Après le succès des deux premières éditions, la Région des Hauts-de-France est de nouveau le terrain d’un formidable défi sportif aux couleurs de la nature et des sports fluvestres !

Découvrez sans plus tarder l’événement !

Organisé sur deux jours les 6 et 7 juillet 2019, avec une journée d’initiation pour les équipiers débutants proposée le 22 juin 2019, à la base nautique de Beuvry, l’épreuve rassemblera près de 100 concurrents qui réaliseront les 60 km du parcours reliant les communes d’Aire-sur-la- Lys (France) à Wervik (Belgique) via Sailly-sur-la-Lys. La Lys étant un trait d’union transfrontalier entre les départements du Pas-de-Calais, du Nord et nos voisins belges, les équipes et raideurs traverseront ainsi, en deux jours, 22 communes du Nord, du Pas-de-Calais, de la Wallonie et de la Flandre !

Le Raid des canaux en Stand up paddle donnera lieu à des temps forts spectaculaires dans les communes traversées par la course. Les habitants pourront venir supporter les raideurs et les équipes sur les chemins de halage. Afin d’offrir de nouvelles expériences à vivre au public, Evènement proposera également des initiations gratuites au Stand up paddle et des animations pour tous durant tout le week-end ! Tous en Lys les 6 et 7 juillet 2019 pour le 3ème Raid des canaux !

Une course accessible à tous :

• De 11 à 70 ans • Une initiation pour les débutants est prévue le samedi 22 juin à la base nautique de Beuvry

• Conditions : savoir nager et certificat médical d’aptitude ; poids max. de 90 kg

Deux catégories de concurrents seront représentées :

Les équipes qui évolueront en relais sur une base de 6 personnes (course réservée aux débutants)

Les concurrents en équipe défendent les couleurs de leur commune, de leur entreprise, de leur club, ... Ils se relayent sur différents tronçons du parcours. Les équipiers suivent la course à vélo sur les chemins de halage. Les raideurs (course réservée aux paddlers confirmés)

Les raideurs confirmés évoluent en solo. Ils pratiquent cette discipline régulièrement et participent à de nombreuses compétitions en France et à l’étranger, organisées sous l’effigie de la Fédération Française de Surf. Ils effectuent en individuel la totalité des 60 km durant les deux jours. Tous les formats de planche sont acceptés pour participer à l’épreuve, y compris jusqu’au 14’ ou Unlimited.

Le classement par étapes sera établi en tenant compte des formats de planches. Tous les raideurs disposeront d’un road-book avec les cartographies et informations du parcours, les règles de course et autres instructions. Il sera communiqué par e-mail à tous les inscrits 15 jours avant la manifestation.

Les écluses pourront être contournées à terre, avec port de planches, ou bien traversées directement en paddle.

Le déroulement de l’épreuve : La course est organisée sur certaines étapes spéciales uniquement, avec des sprints spectaculaires, ainsi qu’une épreuve « surprise » pour les concurrents en fin de raid.

Les participants évoluent tranquillement, sans course sur le reste du parcours (1/3) afin de découvrir les paysages, la faune et la flore, le patrimoine des communes traversées.

Un itinéraire transfrontalier entre France et Belgique:

La Lys prend sa source dans le petit village de Lisbourg, dans le département du Pas-de-Calais, puis serpente jusqu’à Aire-surla- Lys où elle devient canalisée. Elle traverse les communes Pas-de-Calais, du Nord, la Wallonie (enclave de Comines-Warneton) et les Provinces de Flandre Occidentale et Orientale, avant de se jeter à Gand dans l’Escaut. Porte d’entrée du territoire de la Vallée de la Lys, Aire-sur-La Lys s’impose symboliquement comme ville de départ du 3ème Raid des canaux.

Programme des deux jours ICI lys-sans-frontieres.org