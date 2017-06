Le rassemblement des communes aux nomx burlesques à Folles les 8 et 9 juillet avec France Bleu Limousin

La commune de Folles en Haute-Vienne organise un rassemblement nationale des Communes aux noms burlesques. France bleu Limousin s'associe à ces deux journées festives !

Les 8 et 9 juillet 2017, près de 700 participants issus d'une trentaine de délégations vont investir la petite commune de Folles avec l'association "Folles Burlesque". France Bleu Limousin sera en direct de Folles pour vivre ensemble cet évènement placé sous le signe de l’autodérision !

Profiter de son nom pour se faire un nom

L'idée du regroupement des communes aux noms burlesques et chantants est né en 2003 à l'initiative de Patrick Lasseube, bien connu pour son engagement culturel occitan, maire de la commune de Saint-Lys (de 2001 à 2008 ) en Gascogne. Au départ, moins de 10 communes se rassemblent, aujourd'hui, elles sont 40. L'occasion pour ces petites communes de sortir de l'anonymat et de mettre en valeur leurs richesses, leurs produits et leur sens de l'autodérision !

le groupement entend "prendre le contre-pied de ce qui est arrivé à Montcuq", village du Lot passé à la postérité après un sketch de Daniel Prévost pour l'émission "Le Petit rapporteur"

pour faire en sorte que les communes rient d'elles-mêmes pour ne pas être la risée des autres

Il y a 10 ans, Arnac-la-Poste ouvrait le bal pour la Haute-vienne

Le groupement organise chaque année des rencontres afin de promouvoir leurs communes et leurs patrimoines architecturaux, historiques ou gastronomiques. Seules sont admises à participer aux rencontres les communes ou les hameaux « dont le nom évocateur prête à sourire, à rire ou dont la musicalité est porteuse de pittoresque et de folklore. Arnac-la-Poste s'est lancé dans cette aventure en 2006 réunissant ainsi 23 participants à ces journée festives. Cette année, c'est la commune de Folles qui prend le relai après Marans en Charente-Maritime, attendant 40 communes de hexagone !

Quelques panneaux de communes aux noms burslesques fleurissent sur les réseaux sociaux ! - ©Yves Angelo FB

Deux jours de "Folie" douce

Le Samedi 8 juillet de 9 heures à 18 heures est organisé un marché du terroir des communes présentes. L'après midi, à 14h30, les festivités continuent avec une représentation de notre limousin par ces danses avec le Groupe Lou Bouéradour de Marsac. A partir de 15 heures, nous aurons le privilège de recevoir Miss LIMOUSIN et à 15h 30 les maires présents relèveront le défi humoristique. La soirée sera l'occasion d'un repas de gala, à partir de 20 heures, ouvert à tous. Le repas sera animé par l'ensemble chorégraphique de Sauviat sur Vige.

Le dimanche 9 juillet le marché des terroirs reprendra de 9 heures à 18 heures, une randonnée sera organisée de 9h30 à 10 heures. A 10h 30 messe sous le chapiteau, au même moment aura lieu une représentation de théâtre en pleine air avec l'association Folles Cabaret. A 11h30 inauguration du TOTEM. A 15 heures grand défilé des délégations autour du Bourg et passage du témoin à la commune de Monteton organisatrice de la manifestation en 2018. Le passage de témoin sera animé par les Banturles.

De Bellebrune à Poil ... c'est un sourire assuré !

Des noms de communes qui attirent toujours les curieux ! Venez nombreux pour passer un agréable moment avec France Bleu Limousin les 8 et 9 juillet à Folles (87). pour plus de renseignements et réserver vos repas sur place : 06.07.90.95.58 ou 06.78.95.84.12 ou 06.80.38.14.47.