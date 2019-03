Le rendez-vous de la créativité et de l'imagination, la Biennale Internationale Design du 21/03 au 22/04

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne fête sa 11e édition du 21 mars au 22 avril 2019.

Organisée du 21 mars au 22 avril 2019, la 11e Biennale Internationale Design de Saint-Étienne aura pour thème ME / YOU / NOUS - Créons un terrain d'entente. L'accent sera mis sur l'inclusion et tâchera de répondre à la question : « Comment le design peut-il créer des terrains d'entente ? ».

Voir (à travers des expositions,artistes, chercheurs ...) , Participer (événements) et Penser (débats, conférences ...)

France Bleu Saint Etienne Loire est la radio partenaire de la Biennale du Design et sera présente en direct du Mardi au Vendredi entre 11h et 13h quotidiennement depuis la Cité du Design.

De nombreux cadeaux hi-tech seront à gagner !

Chaque jour, des montres connectées, des tablettes, vidéoprojecteurs et casques de réalité virtuelle à remporter.

Rendez-vous à noter : Un journal du design sera à retrouver sur l'antenne de France Bleu Saint Etienne Loire du Lundi au Vendredi à 6h22 et 17h10, ainsi que le weekend Samedi à 8h21 et le Dimanche à 7h21.

A l'intérieur, coulisses, ateliers, programmation et diverses rencontres.

infos pratiques :

En Bus / Tramway

Avec la Stas (Transports urbains de Saint-Étienne Métropole) partenaire de la Biennale, privilégiez les transports en commun pour découvrir tous les lieux de la Biennale.

Pour accéder au site de la Cité du design

- Tram T1 (Solaure - Hôpital Nord), arrêt Cité du design

- Tram T2 (Chateaucreux - Terrasse), arrêt Cité du design

En vélo

Dans le cadre de sa politique de développement des offres alternatives à la voiture, Saint-Étienne Métropole vous offre un service de vélos, les Vélivert.