Grande Halle de la Villette, du 23 au 26 février 2017.

Après le succès de sa 1e édition en 2016 avec près de 35 000 visiteurs, Art&Décoration, le magazine leader de la presse décoration haut de gamme, reconduit le Salon Art&Déco à La Grande Halle de La Villette à Paris du jeudi 23 février au dimanche 26 février 2017 pour son grand rendez-vous shopping déco.

Pour cette 2e édition, le salon ouvrira 5000 m2 supplémentaires et plus de 250 exposants (soit 2 fois plus qu’en 2016) sont attendus pour permettre au grand public de découvrir les dernières tendances déco, de bénéficier de conseils personnalisés dans la réalisation de leurs projets ou d’acheter les dernières nouveautés.

Le salon sera organisé autour de 4 grands univers qui incarnent le magazine Art&Décoration :

La décoration : Luminaires, tissus d’ameublement et de décoration, linge de maison, arts de la table, senteurs d’ambiance…

Le mobilier : Meubles de salon, chambres, dressings, mobilier extérieur…

L'équipement et l'aménagement : Cuisinistes, salles de bains, revêtements de sols, verrières, peintures, cheminées, piscinistes…

Les métiers d'art : Artisans tapissiers, ferronniers, galeristes d'art, céramistes, ébénistes, doreurs, mosaïstes, verriers, miroitiers, sculpteurs, encadreurs…

La 2ème édition du Salon Art&Décoration se tient à la Grande Halle de la Villette, à Paris, de 10h à 19h les 23-24-25 & 26 février 2017. L'entrée est à 10 euros par personne pour la journée.

Accès : Métro : ligne 5 station Porte de Pantin - ligne 7 station Porte de la Villette / Bus : 75 et 151, arrêt Porte de Pantin (Grande Halle) / Tram 3b, arrêt Porte de Pantin (Grande Halle) / Voiture : parking payant autour du Parc de la Villette - à la Cité de la Musique (Vinci)