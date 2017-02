France Bleu en direct du Salon de l'Agriculture

Du 25 février au 5 mars 2017, le Salon International de l'Agriculture ouvre ses portes pour 9 jours de festivités au Parc des Expositions à la Porte de Versailles de Paris.

La 54ème édition du Salon International de l'Agriculture

Le salon se déroulera du 25 février au 5 mars 2017 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Quelques 1 050 exposants originaires de 22 pays et près de 4 000 animaux recevront l'hommage des visiteurs (611 015 l'an passé) durant 9 jours de convivialité.

France Bleu proposera des émissions, des reportages, des interviews et des chroniques en direct et en public du stand de la Mutualité Sociale Agricole présent sur le Salon International de l'Agriculture 2017.

La station sera au plus près du seul évènement qui, pendant la Semaine Internationale de l’Agriculture, réunit le grand public et les acteurs du monde agricole et dévoile toute la richesse et la diversité des terroirs.

Le Salon de l'Agriculture sur les antennes de France Bleu

Samedi 25 février 2017

10h00 / 12h30 : France Bleu Normandie "France Bleu fait le salon", animée par Isabelle LEBRUN

Dimanche 26 février 2017

10h00 / 12h30 : France Bleu Normandie "France Bleu fait le salon", animée par Isabelle LEBRUN et Gérard FARCY

Lundi 27 février 2017

8h30 / 11h : France Bleu Besançon "France Bleu Matin", animée par Cyril SEGUIN

"France Bleu Matin", animée par Cyril SEGUIN 11h / 12h : France Bleu Cotentin "Émission Spéciale", animée par Gilbert GUERRAND

"Émission Spéciale", animée par Gilbert GUERRAND 12h / 13h : France Bleu Cotentin "France Bleu Midi en Normandie", animée par Gilbert GURRAND ET Isabelle LEBRUN

"France Bleu Midi en Normandie", animée par Gilbert GURRAND ET Isabelle LEBRUN 13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", animée par Frédérique LE TEURNIER et Denis FAROUD

"Une Heure en France", animée par Frédérique LE TEURNIER et Denis FAROUD 14h / 15h : France Bleu RCFM "Le Magazine de la Rédaction", animée par Pierre-Louis SARDI

"Le Magazine de la Rédaction", animée par Pierre-Louis SARDI 16h / 18h : France Bleu Cotentin "Fil Rouge", animée par Gilbert GUERRAND

Mardi 28 février 2017

9h / 11h : France Bleu Poitou "Les Experts"et "On Cuisine Ensemble", animées par Francky DARDARD

"Les Experts"et "On Cuisine Ensemble", animées par Francky DARDARD 13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", animée par Frédérique LE TEURNIER et Denis FAROUD

Mercredi 1er mars 2017

9h / 12h : France Bleu Mayenne "Les Experts", "On Cuisine Ensemble" et "Jeu", animées par Pascal FOUCHET

"Les Experts", "On Cuisine Ensemble" et "Jeu", animées par Pascal FOUCHET 13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", animée par Frédérique LE TEURNIER et Denis FAROUD

"Une Heure en France", animée par Frédérique LE TEURNIER et Denis FAROUD 14h / 15h : France Bleu "France Bleu Soir, l’invité", animée par Arnold DEREK

"France Bleu Soir, l’invité", animée par Arnold DEREK 15h / 16h : France Bleu "En Mode Humour", animée par Daniela LUMBROSO

"En Mode Humour", animée par Daniela LUMBROSO 18h30 / 19h : France Bleu Vaucluse "Rue de la République", animée par Daniel MORIN

Jeudi 2 mars 2017

9h / 13h : France Bleu Champagne-Ardenne "Les Experts", "On Cuisine Ensemble", "Jeu" et "France Bleu Champagne-Ardenne Midi", animées par Olivier CATTIAUX et Grégory DUCHATEL

"Les Experts", "On Cuisine Ensemble", "Jeu" et "France Bleu Champagne-Ardenne Midi", animées par Olivier CATTIAUX et Grégory DUCHATEL 13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", animée par Frédérique LE TEURNIER et Denis FAROUD

"Une Heure en France", animée par Frédérique LE TEURNIER et Denis FAROUD 14h / 15h : France Bleu "France Bleu Soir, l’invité", animée par Arnold DEREK

"France Bleu Soir, l’invité", animée par Arnold DEREK 16h / 19h : France Bleu Auxerre Ca vaut le détour", animée par Marie VERNAY

Vendredi 3 mars 2017

9h / 11h : France Bleu La Rochelle "Les Experts", "Les Toqués" et "Jeu", animée par Aurélie POLICE et Piqthiu

Samedi 4 mars 2017

9h / 12h30 : France Bleu Armorique "Matinée Spéciale SIA", animée par Ronal MANUEL et Félix LEGRAND

Dimanche 5 mars 2017