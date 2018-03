Le 31ème Salon de l'Habitat abritera durant 3 jours 140 professionnels à l'Espace des Trois Province à Brive.

Du 23 au 25 mars, tous les corps de métier seront présents pour vous délivrer les meilleurs conseils en matière d'habitation : construction, rénovation, nouveaux matériaux, décoration d'intérieur. Le Salon de l'Habitat de Brive est un rendez-vous incontournable pour les dernières tendances.

Entrée gratuite de 10h à 19h

Pourquoi venir au salon de l'habitat ?

C'est un vrai confort pour les visiteurs qui retrouvent , en un même lieu, tous les corps de métiers et peuvent partager et échanger avec les exposants présents. Ajoutée au fait que ce salon soit gratuit, c'est l'occasion de dégoter de bonnes idées, de trouver l'inspiration manquante grâce aux conseils de professionnels, de changer son plan de rénovation ou construction initial pour un virage plus écologique et économique, d'être informé des dernières tendances en la matière... Quant aux exposants, hormis la belle vitrine qui leur est proposée par l'association du Salon de l'Habitat, c'est pour eux un plaisir de rencontrer directement les clients et de mettre en valeur leur savoir-faire.

Des animations durant 3 jours

Au milieu des 140 exposants cette année, vous pourrez participez à de nombreux jeux comme le Gorilla Jungle, des structures gonflables pour sauter, bondir, courir en toute liberté et des jeux géant en bois .

Jeu géant en bois sur le principe du jeu puissance 4 - ©Le Salon de l'Habitat de Brive

L'Association du Salon de l'Habitat de Brive offrira un vélo électrique tous les jours du salon. Vous pourrez tenter votre chance en remplissant un bulletin de participation. Tirage du gagnant tous les soirs avant la fermeture de l'Espace des 3 Provinces.

Pour vous rendre au Salon de l'Habitat

Espace des 3 Provinces, Avenue du Président John Kennedy,

19100 Brive-la-Gaillarde

La liste des exposants présents pour cette édition 2018

Une manifestation mise en place par l'association du Salon de l'Habitat de Brive et MCV Communication