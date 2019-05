Le salon de la mobilité vous attend pour un E Trott Games les 4 et 5 mai 2019 à Saint-Sigolène en Haute-Loire

E'Trott Games et XCE VTT électrique ce weekend à Saint-Sigolène (43) organisés par l'Association de trottinettes électriques et engins assimilés.

Cet événement exceptionnel se tiendra dans le cadre du salon de La Mobilité Électrique, le weekend des 4 et 5 mai 2019, à Saint Sigolène dans la Haute-Loire. De nombreux participants sont attendus au départ du XC Eliminator Mountain bike électrique et des E'Trott Games®

Les coureurs s’élancent par quatre sur un court parcours d'environ 800 m, comportant des obstacles naturels, agrémentés d’obstacles artificiels, les deux derniers sont éliminés ! Tout se déroule dans la plus grande courtoisie et les participants sont à la fois acteurs et spectateurs. Sur un mode éliminatoire, ils seront tour à tour sur la piste et sur les cotés pour encourager les compétiteurs. Les E'Trott Games® Une compétition et un week end initiation à ouverte au plus grand nombre

Entrée:

2 € pour les pratiquants gratuit pour les visiteurs

Tous les âges seront représentés pour nos E’Trott Games : très jeunes, adolescents et adultes.

De même, professionnels et amateurs sont les bienvenus. Nous voulons donner l’opportunité à tous de se rencontrer, de découvrir les nouveautés et de se mesurer sur le terrain, en toute bienveillance et dans la bonne humeur bien sûr.

le site officiel