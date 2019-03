Le salon des producteurs de vins et des produits du terroir vous attend ce weekend à Saint-Just-Saint-Rambert

Une cinquantaine de producteurs de vins viendront de toute la France pour présenter et vendre leur savoir-faire (Bourgogne, Alsace, Champagne, Jura, Côtes du Rhône et du Forez,...) .

Des exposants feront également découvrir leurs produits du terroir : escargots, morilles, olives, pain... Autant de saveurs que les visiteurs pourront déguster et apprécier à l'occasion du 10ème anniversaire du salon.

Entrée

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019.

Vendredi de 17h à 20h

Samedi de 10h à 20h

Dimanche de 9h à 18h

Plus d'infos sur Le site officiel et sur la page Facebook