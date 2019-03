Le Salon des Séniors Actifs à Artois Expo Saint Laurent Blangy-Arras

Rendez vous dès jeudi 28 mars à Artois expo, Arras / St Laurent Blangy, pour le Salon des seniors actifs. Le salon dédié aux 50 ans et plus.

Saint-Laurent-Blangy, France

De 10h00 à 18h00, de jeudi à samedi. 3 jours pour croquer la vie de demain à pleine dents.

Un lieu de rencontre et d'échange, idéal pour préparer un avenir serein !

Vous avez 50 ans et plus, ou vous souhaitez vous renseigner pour la famille et les amis, venez découvrir les différents thèmes proposés :

SANTE, BIEN ETRE, SPORT.

TOURISME, LOISIRS, VIE ASSOCIATIVES

GASTRONOMIE

BANQUES, ASSURANCES, MUTUELLES

HABITAT

Plusieurs thèmes seront proposés pour trouver toutes les informations utiles à vos projets.

Une soixantaine d’exposants seront disponibles et à votre écoute. On retrouvera entre autres mutuelles, banques, assurances, matériel médical, tourisme, loisirs, amélioration de l’habitat, ameublements, immobilier, bien être, gastronomie.

Entrée libre – Restauration sur place avec Les Jardins de St Laurent – animations - conférences

et une tombola gratuite pour remporter 1 voyage d’1 semaine pour 2 personnes, direction Lanzarote.

Lanzarote : une île en Espagne : île de l'archipel des Canaries située au large de la côte africaine et administrée par l'Espagne, est réputée pour son temps chaud toute l'année, ses plages et ses volcans. Le paysage rocheux du parc national de Timanfaya a été créé par des éruptions volcaniques dans les années 1730. La Cueva de los Verdes comprend des cavernes formées par une rivière de lave souterraine. Sur la côte est, la station balnéaire de Puerto del Carmen abrite des villas blanches à la chaux, des plages et des centres de plongée.

Le salon des seniors actifs à ARTOIS EXPO Arras, les 28, 29 et 30 mars. Le rendez vous à ne pas manquer !

