France Bleu Provence est partenaire de la 18ème édition du Salon des Vins, du Chocolat et de Gastronomie du 1er au 4 novembre 2018 à Sanary-sur-Mer.

Salon incontournable pour les gourmands et les gourmets. Le Salon des Vins, du Chocolat et de la Gastronomie réunira plus de 45 exposants venant de toute la France et d'Italie.

Côté Vins : Les vignerons producteurs venus des grandes régions viticoles de France (côtes de Provence, Bandol, Bourgogne, Alsace, Les Vins de Loire, St Emilion, Bordeaux, Champagne ... ) vous proposeront leurs produits et vous feront découvrir les différents modes de fabrication.

Côté Chocolat : Le public pourra découvrir et déguster des chocolats réalisés par de vrais artisans chocolatiers.

Côté Gastronomie: Les produits du terroir seront à la fête. Au menu foie gras, fromages, charcuterie mais aussi navettes, macarons, pains d'épices... De quoi ravir les papilles des épicuriens!

Tout un monde de saveurs, de goûts, de couleurs s'offrira aux visiteurs