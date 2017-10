du 28 octobre au 1er novembre 2017 à Paris-Porte de Versailles, pavillon 5.2

Le Salon du Chocolat vous attend du 28 octobre au 1er novembre 2017 à Paris-Porte de Versailles pour une parenthèse gourmande, réconfortante et festive. Avec plus de 500 participants venus de 60 pays dont 200 chefs et chefs pâtissiers de renom, le Salon du Chocolat, c’est le rendez-vous mondial incontournable pour tous les passionnés de chocolat. C’est aussi la plus grande offre de chocolats venus des 5 continents, avec la présence des pays producteurs de cacao, le tout sur 20 000 m2 d’exposition-spectacle pour petits et grands. Préparez-vous à un grand voyage des sens, mais surtout, passez nous voir pavillon 5, au premier étage.

Nous vous offrons de nombreux cadeaux :

70 entrées individuelles pour le Salon

5 entrées VIP pour 2 personnes à la soirée d’inauguration, le vendredi 27 à partir de 19h

20 ballotins de 500g de chocolats avec Jeff de Bruges

1 cadeau XXL : gagnez 1 an de chocolat. Tous les mois, pendant un an, livraison d’1kg d’assortiments de chocolats

De beaux livres publiés chez Albin Michel à venir faire dédicacer (voir plus bas)

Retrouvez nous en direct depuis le Salon du Chocolat :

Les samedi 28 et dimanche 29 octobre

De 11h à 12h30 : Ségolène Alunni et Héloïse Erignac

De 13h30 à 15h30 : séance de dédicaces

De 16h à 19h : Ségolène Alunni et Héloïse Erignac

Du lundi 30 octobre au mercredi 1er novembre

De 10h à 11h : Marie-Hélène Mahé

De 11h à 13h : Laurent Petitguillaume et avec Héloïse Erignac

De 13h30 à 15h30 : séance de dédicaces

De 16h à 19h : Franck Duret et Héloïse Erignac

Animation-dédicaces entre 13h30 et 15h30