Le Salon du chocolat se tient du 31 octobre au Parc des Expos de la Porte de Versailles. L'occasion pour nous de vous offrir de nombreux cadeaux.

Le Salon du Chocolat vous attend du 31 octobre au 4 novembre 2018 à Paris-Porte de Versailles pour une parenthèse gourmande, réconfortante et festive. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de vous offrir Tous les jours des coffrets de l'excellent chocolat d'Île-de-France Le Chocolat des Français. Et tout au long de la semaine du du 29 octobre au 2 novembre, nous vous offrons la possibilité de gagner un four connecté de la marque Rosière dans On cuisine ensemble, avec Marie-Hélène Mahé.