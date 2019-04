Le salon du livre de Sainte-Mère Eglise, le 25 mai

C’est dans le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie, que le salon du livre "Histoire et mémoires" ouvre ses portes le 25 mai 2019 à Sainte-Mère-Église. Plus de 40 auteurs présents, des conférences, des animations sont au programme de ce 11e salon du livre de Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église, France

L’invité d’honneur cette année est passionné par l’Histoire. Philippe Collin est titulaire d’une maîtrise d’histoire contemporaine, chroniqueur et animateur sur France Inter, il fut co-auteur de émission culturelle et décalée "Personne ne bouge"sur ARTE.

En 2018 Philippe Collin signe son premier scénario de bande dessinée "Le Voyage de Marcel Grob"

Cette BD est inspirée d'une histoire vraie, celle de son grand-oncle, jeune alsacien de 17 ans qui dut intégrer la Waffen-SS en 1944.

Pour tout savoir de cette bande dessinée écoutez Philippe Collin au micro de Léa Salamé :

Vendredi 24 mai 2019 à 19h, veille de l’ouverture du salon du livre, une conférence de Philippe Collin sur le thème : "Aux frontières de l’oubli, il faut protéger la mémoire" est organisée au Airbone Museum de Sainte-Mère-Eglise. Entrée gratuite.

Pendant le salon du livre, des animations gratuites sont proposées à la médiathèque : atelier pliage de livres, lecture de contes, lecture mise en scène et expo photos "le jour le plus long".

A 18h : une conférence de Michel Giard sur "Les animaux pendant la guerre 14-18", thème de son 66ème livre.

La médiathèque est ouverte au public le samedi 25 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 20h. Entrée gratuite.

Le salon de livre 2019 de Sainte-Mère-Église en pratique :

Samedi 25 mai à la Salle des fêtes, 6 Rue du Cap de Laine, 50480 Sainte-Mère-Église

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Entrée gratuite.