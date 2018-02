La 17ème édition du Salon du livre des Pieux au sud de la Hague dans la Manche attend près de 70 auteurs les 10 et 11 mars 2018. Jean-Claude Bourret journaliste et ancien présentateur du journal télévisé est annoncé sur le salon.

Les Pieux, France

Organisé par la Note Bleue, le Salon du livre des Pieux vous attend les 10 et 11 mars prochains à l'espace culturel. Chaque année vous êtes près de 2000 visiteurs à venir découvrir de nouveaux ouvrages et rencontrer leurs auteurs. Cette année, près de 70 écrivains seront présents à l'Espace culturel des Pieux. Au programme de ce week-end littéraire, des animations et séances de dédicaces sont prévues.

Ils sont attendus sur le Salon du livre des Pieux 2018 :

Jean-Claude Bourret journaliste ancien présentateur du JT et spécialiste des Ovnis proposera son dernier livre : OVNI L'extraordinaire découverte.

Joseph Farnel écrivain, peintre et créateur de mode, auteur d'une vingtaine de livres présentera son dernier ouvrage, un polar : Amnésie funeste.

Yves Jacob auteur du roman "Marie sans terre" (2003) et vendu à 200.000 exemplaires, sera présent avec son dernier livre : L'Arbre déraciné.

Raphaël Delpard cinéaste et romancier signera : La cavalcade des enfants rois.

Rencontres avec les écrivains, dédicaces, animations sur le Salon du livre des Pieux 2018

Gilles Laporte écrivain, scénariste et conférencier proposera son dernier ouvrage Un parfum de fleur d'oranger sorti le 31 août 2017.

Thierry de Carbonnières l’ancien prof de philo de Plus belle la vie dédicacera son livre : Saluts et applaudissements.

Evelyne Dress actrice, réalisatrice et écrivaine de l’ouvrage Les Chemins de Garwolin vous attendra sur le Salon.

A découvrir sur le Salon du livre des Pieux 2018

Le Salon du livre des Pieux 2018 en pratique :

Samedi 10 mars 2018 de 14h à 18h30 / Dimanche 11 mars 2018 de 10h à 12h15 et 13h30 à 18h.

Espace culturel - 1 Allée de la Fosse - LES PIEUX 50340

Entrée gratuite