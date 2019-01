Le Salon du livre des Pieux les 9 et 10 mars

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

La 18ème édition du Salon du livre des Pieux dans la Manche attend plus de 62 auteurs régionaux et nationaux les 9 et 10 mars 2019. Rencontres, dédicaces, animations sont au programme de ce week-end littéraire en Normandie.