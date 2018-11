Le Salon du Livre Gourmand de Périgueux vous donne rendez-vous vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018

« Faire et savoir-faire » seront les thèmes centraux de l’édition 2018 du Salon du Livre Gourmand de Périgueux ; un événement France Bleu Périgord.

Samedi 24 novembre, de 10h à 12h30, France Bleu Périgord vous donne rendez-vous en direct du Salon du Livre Gourmand. Marie-Dominique Privé et Caroline Maire recevront Pierre Hermé, Maïténa Biraben, Perico Legasse et Marc Veyrat, et vous proposera des tables rondes ainsi qu’une thématique sur « Le bien manger ». Il sera également question des Prix littéraires remis lors de ce salon : « Le Prix La Mazille » et « Le Prix Les Savoureuses ». A suivre également en Facebook live…

Tous les deux ans, depuis 30 ans, le Salon du Livre Gourmand de Périgueux mêle la passion des mots et des mets. Première manifestation littéraire en France consacrée à la gastronomie, il est le rendez-vous incontournable des amoureux des livres et de la cuisine. 100 auteurs, 5.000 ouvrages et 20.000 visiteurs sont attendus sur 3 jours. Héritier de quatre générations de boulangers pâtissiers alsaciens, Pierre Hermé, nommé meilleur pâtissier du monde en 2016 par « The world’s so best restaurant », est le président d’honneur de cette 15ème édition. Nouveauté 2018 : la grande cuisine du Salon où l’on vous propose de travailler avec les chefs, ainsi que des démonstrations et des ateliers pour tous et pour tous les goûts. Le Salon est ouvert vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h. Les tarifs d’entrée sont de 4 euros par jour, 10 euros pour le Pass 3 jours et gratuit pour les moins de 12 ans.

France Bleu Périgord vous fait vivre cet événement en amont :

Gagnez votre bibliothèque idéale en cuisine (9 livres incontournables) et un Pass pour le salon international du livre gourmand dans le jeu « Le 24 Gagnant », à partir du lundi 19 novembre à 11h.

Ecoutez « La story » de France Bleu Périgord avec des chefs, pâtissiers, cuisiniers et chocolatiers pour savoir quelle est la place du livre dans leur cuisine dès lundi à 12h30 et 16h40.

Dans « Le Choix de France Bleu Périgord » vendredi 23 novembre à 18h10, Isabelle Karl reçoit Alexandre Léon. Il jouera avec notre Masterchef Philippe Mesuron « La quête du Saint Graas », une fantaisie musicalo-culinaire, dimanche 25 novembre au Théâtre de l’Odyssée.