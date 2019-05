Le Salon du Livre Jeunesse de Montigny-les-Metz avec France Bleu Lorraine

Rendez-vous à l'Espace Europa Courcelles de Montigny-les-Metz du 18 au 19 mai pour la 4ème édition du Salon du Livre Jeunesse. Un week-end festif autour du livre et de la lecture sur le thème " Des animaux sous couverture"

Pour ce 4ème Salon du livre jeunesse de Montigny-lès-Metz, la Ville propose un week-end d’animations autour du livre et de la lecture au cours duquel les animaux seront à l'honneur. Cette édition sera parrainée par Frédéric Pillot, un illustrateur né à Hayange, que le goût pour le dessin et le crayon a mené jusqu'au Arts décoratifs à Strasbourg, une école dont il ressort avec une quantité d'idées sous le crayon !

Salon du Livre Jeunesse

Des albums pleins de poésie et d’illustrations, des histoires rocambolesques, des livres documentaires, des BD, des rencontres avec les auteurs… c’est tout cela un Salon du livre jeunesse, et bien plus encore ! Des ateliers, des spectacles et de nombreuses animations attendent aussi les jeunes (et moins jeunes).

Salon du Livre Jeunesse Espace Europa-Courcelles

Après le succès du Salon en 2013/2015/2017, la bibliothèque municipale s’exporte à nouveau à la salle Europa pour une 4ème édition prometteuse, destinée tant au public scolaire (vendredi) qu’à tous (samedi et dimanche).

Une trentaine d'auteurs sont également invités à participer à cet événement. Parmi eux, citons Mathias Friman (Le Petit Caméléon), Coline Pierré (La Révolte des animaux moches), Mathilde Poncet (Les Sentiers perdus), Chandre (Séverin Blaireau), Miss Prickly (Animal Jack) et bien d'autres encore accueillis sur les stands de plusieurs librairies messines. Des éditeurs régionaux ont également répondu à l'appel : Le Verger des Hespérides, La Plume de l'Argilète, Le Crayon à Roulettes vous présenteront leurs dernières publications.

Programme complet et liste des auteurs présents à retrouver ici