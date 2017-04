Le Salon Européen du Modélisme TRAINSMANIA 2017 à Lille Grand Palais

Cette année, Trainsmania vous invite à découvrir plus de 80 réseaux de toutes tailles venus des quatre coins de France et d’Europe et même du Japon, et dont près de la moitié sont totalement inédits.

Le Salon Trainsmania est autant de voyages dans des paysages très diversifiés mis en avant par des passionnés qui vous en expliqueront l’histoire et vous transmettrons leur passion.Qui n'a pas reçu une coffret miniature de trains en modèles réduits ? Souvent proposé par un père amoureux de ce modélisme ferroviaire ? Retrouvez votre enfance ou adolescence en visitant ce salon fait pour vous ou pour donner l'envie à vos enfants... !

VENEZ FAIRE LA FETE AVEC NOUS !

Pendant 3 jours ce sera la fête du train miniature à Lille ! Sur 9.000 m2, tout le petit monde du modélisme ferroviaire se donne rendez-vous pour présenter ce qu’il fait de mieux, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

5.000 m2 de réseaux miniatures venus de toute l’Europe, du plus petit (30 cm à peine) au plus grand (150 m2),

150 exposants,

un espace nouvelles technologies avec de l’impression 3D et de la découpe laser,

des locomotives qui fonctionnent réellement à la vapeur,

un grand marché de l’occasion,

une exposition de modèles réduits historiques,

la possibilité pour chaque visiteur qui le souhaite d’exposer ses propres réalisations pendant le temps de sa visite sur l’espace « MON EXPO »,

des conférences pour mieux connaitre et pratiquer le modélisme,

un invité d’honneur venu tout droit du Japon nous présenter son univers particulier…

Vous aimez le train ? Vous aimerez TRAINSMANIA !

TRAINSMANIA innove en mettant au programme pas moins de 18 conférences (entre 5 et 7 conférences par jour), sur les thèmes les plus variés.Chaque conférence dure environ 30 mn + 1/4 d’heure pour les questions/réponses. Pour participer, il vous suffit de vous présenter (à l’heure) à l’espace « Conférences » du salon.Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le calendrier des conférences à tout moment.