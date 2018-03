Le Salon de l'Habitat, Déco & Jardins Viving revient à Metz Expo pour sa 39ème édition en partenariat avec France Bleu Lorraine. Quatre jours pour découvrir les tendances et nouveautés dans le domaine de l'habitat et pour (re)imaginer son habitat !

Le salon Viving, salon de l'habitat, déco, jardins, piscines... se déroule du vendredi 16 au lundi 19 mars 2018 au parc des expositions de Metz Métropole.

Retrouvez-nous en direct ce vendredi

Découvrez tout au long de la journée nos points réguliers et en direct depuis ce salon incontournable pour découvrir les nouvelles tendances, les différents exposants et les nouveautés en matière de déco et d'habitat en général.

Le salon Viving ou la pêche aux idées pour la maison !

Le salon de l’Habitat réunira pas moins de 200 exposants et des milliers de marques sur 20.000 m² de surface d'exposition .

Des animations et expositions viendront enrichir la visite avec la présence exceptionnelle de Meilleurs Ouvriers de France.

Tendances, nouveaux produits, conseils, professionnels qualifiés et expérimentés, promotions, financements : toutes les solutions pour accompagner vos projets se trouvent au salon HABITAT et DÉCORATION.

-

Toutes vos envies maison, jardin et déco seront exaucées.

Le salon attend 14 000 visiteurs sur les 4 jours et ils pourront profiter de 3 Halls sectorisés pour au mieux préparer tous les projets possibles.

Galerie : les Vitrines Viving avec les produits tendances des exposants

des exposants Hall A : Le village de l’immobilier et de l’habitat avec tous les spécialistes du gros oeuvre (construction, rénovation, chauffage, isolation, matériaux…)

avec tous les spécialistes du gros oeuvre (construction, rénovation, chauffage, isolation, matériaux…) Hall B : L’aménagement intérieur, pour tous les amoureux de la décoration, de l’ameublement, de l’artisanat d’art ou encore des cuisines, salles de bain…

pour tous les amoureux de la décoration, de l’ameublement, de l’artisanat d’art ou encore des cuisines, salles de bain… Hall C : L’aménagement extérieur (les spas, piscines, la décoration d’extérieur, les jardins, paysagistes ou encore horticulteurs).

Salon Viving Metz

Grande nouveauté 2018

Une Soirée Privée sera organisée pour l’inauguration du Salon le 16 mars. Un moment totalement VIP.

Au détour des Halls, il sera possible de voir une exposition et animation sur vitraux d’art par l’entreprise Salmon dans le Hall B ou encore le projet pédagogique du Lycée Nominée de Sarreguemines qui porte sur la Maison intelligente et connectée dans le Hall A.