Le salon du Bio, du Bien-être et de l’habitat sain revient pour une 17ème édition boostée et engagée !

Prendre soin de soi et de sa famille. (Re)trouver la forme et l’équilibre. Consommer Bio et local. Agir pour la nature et l’environnement. Soulager les maux et le stress. S’évader… c'est le rendez-vous proposé par le Salon NATURABIO à Lille Grand Palais