Le Salon Immotissimo : La référence en région Hauts-de-France !

Lille Grand Palais, Lille, France

Soyez accompagné de A à Z dans votre projet Immobilier!

Salon Immotissimo : La référence en région Hauts-de-France !

L’occasion de rencontrer tous les professionnels pour vous accompagner personnellement dans votre projet. Leur ambition : faciliter les démarches des porteurs de projets...c'est à dire vous !

De la banque au notaire, en passant par l’architecte, l’agent immobilier et le promoteur, vous pourrez vous faire entourer avant de finaliser un investissement. 65% c’est le pourcentage d’investisseurs qui privilégient l’immobilier pour se constituer un patrimoine selon une étude réalisée en 2018.

Afin de vous permettre, de parfaire vos projets immobiliers, le salon Immotissimo propose également une offre complète de services associés : construction en bois, extensions, aménagement extérieur, home staging, écoconstruction, nouvelles formes d’habitat, diagnostic de performances énergétiques, géomètres experts, et médias.

Depuis ses premières éditions, les exposants Immotissimo vous réservent leurs offres spéciales et leurs meilleures conditions pour vous accompagner dans vos projets.

Le salon Immotissimo est le plus grand rendez-vous de l’immobilier dans la région Hauts-de-France. le 1er pas vers votre achat immobilier

Envie de se lancer dans un premier achat ? De faire une demande de prêt ? D’obtenir des informations sur les programmes immobiliers de la Région ? Ou encore d’acheter un appartement sur la côte ?

Immotissimo, c’est le plus grand salon immobilier des Hauts - de - France, le rendez-vous annuel de ceux qui ont un projet en tête et qui souhaitent le concrétiser.

Immotissimo réunit en effet tous les acteurs du marché pour répondre aux attentes des particuliers désireux de réaliser leurs rêves.

Avec un marché relativement favorable qui permet aux acquéreurs de bénéficier de conditions privilégiées, notamment grâce à des taux d’emprunt assez bas,

l’immobilier reste une valeur refuge sûre.

Immotissimo, c’est le salon immobilier de référence dans les Hauts-de-France depuis 24 ans.

Un incontournable !

A noter que le salon sera aussi l’occasion de faire le point sur le dynamisme et l’attractivité de la métropole lilloise et de la Région pour les investisseurs

Les temps forts de l’édition 2019

Un invité d’honneur cette année : Le Portugal

Le Portugal, eldorado des retraités, cette destination très prisée attire toutes les convoitises et suscite des envies d’ailleurs.

Comment passer du rêve à la réalité ?

Le salon proposera des conférences et un corner dédié pour passer en mode action !

NOUVEAU !

TOUT POUR INVESTIR AU PORTUGAL

- Immotissimo

La construction réinventée avec les nouveaux modes d’habitat

_Les nouveaux modes d’habitat : une exposition insolite sur les tendances et les évolutions des moyens de logement :

• _La construction n’est pas un secteur figé et aujourd’hui les architectes rivalisent d’ingéniosité pour proposer des logements plus écologiques et moins énergivores.

• _Les modes de vie évoluent, les tribus familiales également. Le coliving devient un mode de vie tendance et on réinvente les pièces de vie.

Vous entendez parler régulièrement d'investir au Portugal, mais vous ne savez pas quels en sont les avantages réellement.Profitez du salon pour :

- Comprendre les intérêts de l'investissement au Portugal

- Découvrir le Portugal

- S'entourer des bons professionnels pour réaliser ses démarches d'investissement

- Découvrir les agences immobilières

- Où et comment investir au Portugal

- Assister à des conférences pour poser vos questions auprès de nos experts

Ils seront présents sur le salon:

Avocats spécialisés de la destination

Organisme Financier

Agences Immobilières spécialisées sur le Portugal

Promoteur

Ne manquez pas les conférences dédiées à cette destination:14H Le modèle portugais, atouts et challenges

Conférence animée par Bruno Cavaco consul honoraire du Portugal & Laurent Marionnet Directeur général de la CCI Luso Française14H45 S'installer ou investir au Portugal, Quels avantages? Quelles étapes clés?

Conférence animée par Cécile Goncalves de Maison au Portugal15h30 L'immobilier au Portugal (Situation économique, présentation de l'historique et le futur du marché immobilier, les différentes régions et leurs prix au m², la fiscalité... tout y sera abordé)

Conférence animée par Xavier Mille Directeur général de 1000 Habitats16h15 Le Portugal, 1ère destination des investisseurs Français

Conférence animée par le cabinet d'avocat TELLES à Porto et Lisbonne17h00 Le système fiscal et la gestion de votre projet

Conférence animée par Rui Justino du cabinet comptable ISC Portugal17h45 Bien préparer votre installation

Conférence animée par Alain Muller représentant de XMCP spécialiste de l'installation au PortugalPavillon en partenariat avec la CCI Luso Française

- Immotissimo

Le salon en un coup d’œil

14 000 VISITEURS ATTENDUS 110 EXPOSANTS SUR 13 000 M² PENDANT 3 JOURS

Un week-end complet pour :

> Trouver le logement idéal, en résidence principale ou secondaire.

> Financer son projet immobilier et négocier un prêt à taux intéressant sur le salon directement (4 banques partenaires présentes).

> Investir intelligemment dans la pierre

> Optimiser son habitat

> Découvrir des solutions pour défiscaliser ou investir efficacement, l’immobilier restant un secteur porteur.

Immotissimo, c’est aussi un large panel de services proposés aux visiteurs :

> Un espace 100% conseils avec des experts pour vous aiguiller dans vos démarches : notaires, architectes, courtiers…

> Un cycle de conférences informatives (planning complet à venir sur le site prochainement)

> Des services connexes : bien préparer son déménagement, faire des économies d’énergie, valoriser un bien avant la mise en vente …

Immotissimo vous facilite l’immobilier et vous accompagne à chaque étape de votre projet.

Entrée GRATUITE

Les infos + ICI immotissimo