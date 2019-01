Le Salon international de l'Agriculture, du 23 février au 3 mars 2019

Voici toutes les infos pratiques pour bien préparer votre venue au Salon de l'Agriculture, qui a lieu du 23 février au 3 mars à Paris.

"Des femmes, des hommes, des talents", c'est le thème de l'édition 2019 du Salon, un cru qui fait la part belle aux femmes et hommes qui mettent leurs talents aux services de notre alimentation.

Préparer votre visite

Pour gagner du temps, vous pouvez réserver vos billets dès maintenant, en ligne sur le site du Salon.

Dates, lieux et horaires

Du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2019, de 9h à 19h

Paris Expo Porte de Versailles, 1, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

>>> Le plan du Salon

Sur place, vous retrouverez les grands espaces habituels et incontournables : salle de traite, ferme pédagogique, Odyssée végétale, les régions de France et l'Outre-Mer... et tout un programme d'animations à ne pas manquer tout au long des 9 jours du salon. Sans oublier le studio France Bleu dans le hall 1, avec de nombreuses émissions en direct.