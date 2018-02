Vendredi 16 mars 2018 à Granville, la Mission Locale du Bassin Granvillais et Pôle Emploi organisent le 18ème Salon pour l'Emploi à la Cité des Sports. Le Salon pour l'Emploi de Granville réunit de 16h à 19h30 des entreprises qui recrutent et un public à la recherche d'un emploi.

Granville, France

En 2017, 1300 visiteurs sont passés sur le Salon pour l’Emploi et plus de 80 entreprises ou organismes étaient présents pour les accueillir dans la Cité des sports de Granville.

Un rendez-vous pour concrètement trouver et donner du travail

Le Salon permet un contact direct entre recruteurs et demandeurs d’emplois. Artisanat, industrie, bâtiment, travaux publics, restauration, hôtellerie, service à la personne, transport, tourisme sont les secteurs d’activités représentés sur le salon.

Sur le Salon plusieurs pôles sont à visiter : le recrutement (entretiens avec les entreprises, offres d'emploi) , la formation (formation continue et alternance) et l'espace création et reprise d'entreprise.

IMPORTANT : Demandeurs d’emploi, pensez à vous munir de votre CV. Vous avez besoin de conseils pour le rédiger, contactez Pôle Emploi.

En pratique : Salon pour l'Emploi de 16 h à 19h30 à la Cité des Sports - Boulevard des Amériques - 50400 Granville

Le site de la Mission Locale du Bassin granvillais organisatrice du Salon pour l'Emploi de Granville. Tél : 02 33 50 96 10