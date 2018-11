Le salon "Saveurs et Terroirs" 2018 au Parc des Expositions de Chambéry

Saveurs & Terroirs est une foire annuelle de la gastronomie régionale dans le Parc des Expositions de Chambéry. Parmi les exposants locaux sont notamment les producteurs et les distributeurs de produits agricoles. Cette année découvrez l'exposition "Le miel en Pays de Savoie".

150 exposants donnent rendez-vous aux amoureux de la grande et petite cuisine d’ici et d’ailleurs pour la 19ème édition du salon Saveurs & Terroirs du vendredi 23 au dimanche 25 novembre.

Une mise en bouche incontournable en Pays de Savoie pour démarrer les fêtes de fin d‘année !

Le salon Saveurs & Terroirs, c’est aussi la possibilité de rencontrer des chefs de renom, des apprentis et artisans des métiers de bouche et des amateurs passionnés, au travers des cours de cuisine des chefs, des ateliers et démonstrations culinaires par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Savoie et la MFR Le Fontanil, et du grand concours amateur 2018 de la tarte folle de Savoie dont Mercotte est à l’initiative.

Enfin, les visiteurs peuvent apprendre en dégustant avec cette année une exposition sur le monde des abeilles et du miel organisée par le Rucher des Allobroges, avec pour la première fois au Salon et en public, le concours 2018 des miels Savoie Mont-Blanc. Les plus jeunes ne seront pas en reste, car ils seront ravis de retrouver la mini-ferme animée par Saveurs Campagnardes.

Retrouvez le programme complet du salon