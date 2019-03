Le Salon Sud Seniors à Aix-en Provence - Le salon de la retraite et du temps libre

Salon des seniors les 15 et 16 Mars 2019 - Aix-en-Provence

France Bleu Provence est partenaire du salon des seniors les 15 et 16 Mars à Aix-en-Provence

Le salon des seniors de Aix en Provence se déroulera les 15 et 16 mars 2019 au centre de Congrès.

Au programme : des exposants dans les secteurs du Gastronomie, Confort et rénovation de l’habitat, Autonomie, Maisons de retraite, Loisirs Détente et Voyages, Santé, Beauté, Droits et Patrimoine, Services à la personne…

s'informer , partager et faire des affaires.

Durant deux jours, De nombreux Professionnels vous attendent pour vous accompagner dans vos démarches , le salon vous reçois pour découvrir des produits et services adaptés à vos besoins dans une ambiance conviviale avec de nombreuses animations.

Téléchargez vos invitations sur Le Site