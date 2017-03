Le Scapin de Valantin

Un Scapin inédit à partir de jeudi au Théâtre du Chêne Noir.

Le théâtre avignonnais invite Emilie Valantin et ses « Fourberies de Scapin ». Cette artiste qui aime associer grands auteurs et marionnettes confie la comédie et les personnages de Molière à un seul et unique manipulateur.

« Les Fourberies de Scapin » avec Jean Sclavis et les marionnettes d’Emilie Valantin : jeudi 23 à 19H et vendredi 24 mars à 20H, théâtre du Chêne Noir Avignon.

Outre les représentations au Chêne Noir, Emilie Valantin expose son « tripotoir » à la bibliothèque de la faculté Sainte Marthe d’Avignon. A Valréas l’office du tourisme héberge les marionnettes conçues pour « Faust » adaptation de l’opéra de Charles Gounod.