Venez fêter les 70 ans de L'Ensemble Vocal de Roanne au Scarabée ce dimanche 31 mars à 18h

a Misa Criolla et les Navidad Nuestra d'Ariel Ramirez. Œuvres mêlant liturgie en langue espagnole et airs traditionnels d'Amérique latine. Le chœur sera accompagné par le groupe LOS CALCHAKIS qui participa grandement à la diffusion de cette musique des Andes en Europe.​Seconde partie : des medleys de comédies musicales :West Side Story,Porgy and Bess,la Mélodie du Bonheuravec la participation de l'école de danse AGORA de Roanne.

