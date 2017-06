Le sel de la vie

Au cœur d'une nature sauvage et d'une biodiversité rare, le Salin d'Aigues Mortes, véritable refuge pour de nombreuses espèces, est également le lieu de rencontre de la mer méditerranée et de la terre camarguaise. Reportage cette semaine sur France Bleu Gard Lozère.

L’histoire des salins

Les salins d’Aigues-Mortes sont au cœur de l’activité économique de la Camargue. L’exploitation du sel remonte à l’antiquité. Un ingénieur romain, Peccius, au début de l'ère chrétienne, développa cette production dans les marais qui se trouvent au sud est de la ville. Le nom des marais de Peccais sont une réminiscence de ce passé productif. L’exploitation du sel fut développée encore au cours du moyen age et notamment sous le règne de Saint Louis qui aménagea les marais pour faire d’Aigues-Mortes le port de son royaume.

En 1856, les différents propriétaires de salins s'unissent pour fonder les Salins du Midi.

L'exploitation d'Aigues-Mortes produit chaque année 500 000 tonnes de sel et en fait une référence mondiale. La coloration rose de l'eau est liée à la prolifération de micro-organismes du type algues microscopiques, appelées dunaliella salina.

Le Salin d'Aigues-Mortes est dédié à la culture d'un sel de mer de qualité, essentiellement destiné à l'alimentation.

Salin d'Aigues-Mortes © Radio France - Claire Mery

La visite des salins

La découverte du travail du saunier, des tables salantes et de la nature si particulière des salins est possible en un peu plus d’une heure à bord du petit train des Salins ou en VTT, en plus de 3 heures. Vous y apprendrez comment se forme le sel au fil d’un long parcours de bassins en bassins jusqu’aux cristallisoirs dont le peu de fond permet de récolter à la main la fameuse fleur de sel qui viendra rehausser poissons et grillades. Le gros du sel ou gâteau est lui récolté mécaniquement.

Salin d'Aigues-Mortes © Radio France - Claire Mery

Cette semaine, Des Cévennes à la Méditerranée s’arrête aux Salins d'Aigues-Mortes

Lundi : La découverte des tables salantes.

Mardi : L’évaporation et le travail du Saunier.

Mercredi : La mise à niveau de l’eau dans les tables salantes.

Jeudi : La récolte de fleur de sel.

Vendredi : Les salins vus d’en haut.

Salin d'Aigues-Mortes © Radio France - Claire Mery

