Le Son et Lumière à Lestrem : Les reflets du temps

Lestrem et sa machine à remonter le temps : Les Reflets du Temps, le son et lumière.

A travers les siècles, les habitants de Lestrem, charmant village de l'Artois entre Béthune et Hazebrouck, ont croisé leurs destinées avec les Romains de Jules César, les Vikings, les Trois Mousquetaires, les Sans-culottes, les héros de la Grande Guerre, les GI's de la Libération.

Cette année encore, l'association "Lestrem en Lumière" est heureuse de proposer un grand spectacle son et lumière.

En 2010 et 2012, celui-ci retraçait l'histoire locale dans un spectacle intitulé "A la croisée de l'histoire".

2014 fut synonyme de changements avec beaucoup de nouveautés et pour commencer un nouveau titre :

" LES REFLETS DU TEMPS "

Historiquement programmé tous les deux ans, nous avons choisi de décaler notre spectacle en 2015, afin de ne pas faire d'ombre au Championnat d'Europe de football qui s'est déroulé en France en 2016. Nous repartons depuis sur le rythme d'un spectacle bi-annuel."Les reflets du temps" 2017 est donc bien une année où nous aurons la chance de vous présenter notre spectacle.

Comme chaque année intermédiaire, toute l'équipe organisatrice s'est remise au travail dès septembre 2015 afin d'encore apporter de la nouveauté et des améliorations lors de cette nouvelle édition. Ce spectacle mettra en scène, lors de chaque représentation, plus de 250 figurants. En 4 saisons, au travers de 14 soirées, c'est déjà plus de 9000 spectateurs qui ont été émerveillés par nos précédents spectacles. Nous espérons que vous serez toujours au rendez-vous.

De révoltes paysannes en révolution industrielle, de la grande peste aux crimes des frères Pollet, les hommes et les femmes de Lestrem, vous content leurs histoires : 300 figurants, 18 tableaux et 2 heures d'aventures pour un rendez-vous avec l'Histoire

Deux heures à remonter le temps, de nos ancêtres les Gaulois à l'armistice de 1945, deux heures pour revivre, entre grandes fresques et scénettes théâtrales, entre Histoire et fantaisie, entre rires et émotion, des événements que vous n’auriez sans doute jamais soupçonnés.

Le son, la lumière, les chants, la chorégraphie, les artifices, les figurants, les techniciens et même les animaux se mettent au service de notre Histoire pour votre plus grand plaisir.

des tableaux très riches d'histoire

