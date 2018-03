Cette année le thème est l'alimentation au sens large: Food Edition

Qu’est-ce qu’un Startup Weekend ?

Née aux Etats Unis en 2007, Startup Weekend est une association à but non lucratif ayant déjà organisé plus de 1500 évènements dans plus de 1200 villes à travers le monde. On dit d’elle qu’elle est « le plus grand incubateur du monde ».

Un Startup Weekend est un événement de 54 heures où développeurs, commerciaux, communicants, porteurs de projets et étudiants se rencontrent pour créer des équipes, partager leurs idées, et lancer des startups.

Le vendredi en fin d’après midi, les porteurs de projets présentent leurs idées sous la forme d’un pitch d’une minute pour inspirer d’autres participants, afin qu’ils se joignent à leur équipe.

De samedi à dimanche, les équipes affinent leurs projets en travaillant sur la cible client, son business model, sa communication et en créant des prototypes.

Le dimanche, en fin d’après-midi, chaque équipe présente son projet devant un jury d’experts qui donnent un retour précis et complet sur leur projet. Le jury choisit un projet qui devient lauréat du concours.

Plus d'infos : pontaudemer@startupweekend.org

ou sur la page Facebook de l'événement

Hébergement gratuit

Participation 50€ (Etudiants et demandeur d'emploi 30€)

Serge Baillivet et Robin Dias-Marques © Radio France - Photo: Patrick Bonamy

Robin Dias-Marques, responsable des agences Randstad Bernay et Pont-Audemer est venu présenter le Startup Weekend 2018 dans le Grand Agenda du weekend sur France Bleu Normandie.

Réécoutez l'interview