Depuis 1965, il est une référence en plein cœur de Paris, boulevard Davout. Le Studio Davout ferme ses portes le 07 avril.

Son point fort, un immense studio de 360 m2 et de 9 mètres de hauteur où l'on peut y enregistrer un orchestre de 100 musiciens. Le 1er enregistrement qui a eu lieu au Studio Davout a été la musique du film Un homme et une femme. Au cours de ses 52 années d’activité, 10 000 disques enregistrés. Les plus grands y sont passés : The Rolling Stones, Francis Cabrel, U2, Jean Louis Aubert, AC/DC, Alain Souchon, Ray Charles, France Gall, Miles Davis, Rita Mitsouko...

Le 7 avril, il ferme ses portes. Nous avons fait le choix de ne pas pleurer la fin d'une époque, d'un lieu mythique, mais plutôt de célébrer toute la journée à l'antenne le patrimoine musical parisien.