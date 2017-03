Le Swing Art Festival 2017

Venez découvrir le swing et son histoire à travers les danses et la musique. En partenariat avec France Bleu Gironde.

Pour ses 10 ans, le Festival Swing Art se danse, se joue, se dessine !

2 journées de stages, 3 soirées, des Live, des compétitions, des expos d'art, des conférences et expos sur l’histoire du Jazz, du Blues, du Swing, un grand marché de créateurs vintage, des voitures d’époque…. Un lieu incontournable avec des professeurs exceptionnels.

Le dernier festival a été un vrai succès avec plus de 200 danseurs inscrits et une ambiance swing de folie. Quel chemin parcouru depuis la 1ère édition du Festival Swing Art en 2008. Katherine et Maxim, les fondateurs passionnés de l’association Swingtime Bordeaux et du festival, voient fièrement leur événement évoluer chaque année.

Le « IN »

Des stages de perfectionnement en danses Swing avec plusieurs formules de pass pour apprendre le lindy hop mais aussi d’autres danses Swing comme le blues, les danses solos, le charleston, ou les acrobaties en couple. Et pour l’édition 2017, le Festival accueillera des professeurs de renommée internationale.

De la danse et…des Soirées Live avec des fabuleuses jam musiciens/danseurs en perspective, les vendredi, samedi et dimanche soir.

Le “OFF” (accès gratuit, tout public)