Le Téléthon 2018 dévoile son spot cinéma

Le Téléthon a lieu cette année les 7 et 8 décembre. Alors que de nombreuses manifestations et défis sont d'ores et déjà programmés et annoncés, l'AFM-Téléthon a également présenté le spot de sa campagne, auquel participe Pascal Obispo

C’est l’histoire de parents révoltés par la maladie. C’est l’histoire d’enfants qui ne pouvaient plus marcher