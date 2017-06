Le toit de la Grande Arche de la Défense : le ciel a son avenue

Côté architecture et côté programmation, c’est bien plus qu’une rénovation,c’est une réelle transformation qu’a subi le toit de la Grande Arche !

L’agence Valode & Pistre a orchestré, aux côtés d’Eiffage,la nouvelle architecture des 11 000 m2 que compte le toit,et City One en a imaginé la nouvelle destination touristique et culturelle.De multiples expériences sensorielles : Un rooftop totalement inédit et exceptionnel avec une vue à 360° sur le Grand Paris.

L’Arche du photojournalisme, un lieu unique en France dédié au photojournalisme, sous la direction artistique de Jean-François Leroy.

Une véritable offre culinaire avec un restaurant bistronomique, sous la houlette du Chef Jean-Christian Dumonet – « Les Jardins de Joséphine », et une offre de restauration rapide haut de gamme avec Lina’s...

11 000 m2 dans lesquels le visiteur peut flâner, à la découverte d’un monument iconique qui vient d’être classé « Patrimoine du XXème siècle ».