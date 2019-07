Le tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Melun

Melun, France

À 23 minutes de Paris, le territoire Melun Val de Seine, vous invite à découvrir un riche patrimoine bâti et culturel aux portes du Grand Paris.

Les amoureux d’Histoire trouveront leur bonheur à visiter les vestiges de l’Abbaye du Lys, à Dammarie-les-Lys, les monuments de Melun au fil d'un parcours historique ou à découvrir l'histoire de la faïencerie de Rubelles.

Poursuivez cette plongée dans l’histoire avec le plus grand Monument privé en France, le château de Vaux-le-Vicomte. Un territoire qui se veut également rural par ses nombreuses fermes briardes, et ses villages de caractères comme Seine-Port et Maincy.

Complétez cette échappée belle en longeant la Seine où vous pourrez apercevoir les célèbres « Affolantes du bord de Seine », majestueuses villas au charme atypique. Découvrez le Val de Seine, à pied ou à vélo avec ses 125 kilomètres de liaisons douces dont une section de la Scandibérique. Partez donc vous la couler douce à vélo le long de la Seine vers La Rochette, Dammarie-les-Lys et Boissise-le-Roi entre le chemin de halage et le fleuve paisible.

Partez à la conquête du ciel et de l’espace au Musée Aéronautique et Spatial Safran à Réau et laissez-vous embarquer au Musée de la gendarmerie nationale à Melun.

C’est aussi le pays du Brie de Melun (AOP).