Le Tour d'ïle-de-France en 40 jours : destination Milly-la-Forêt

Milly-la-Forêt est située à une cinquantaine de km au sud de Paris.

Village gaulois dès 285 av. J-C, lieu de naissance de saint Wulfran vers l’an 640, le domaine fut ensuite offert aux seigneurs méritants par les rois de France. Ruiné par les Anglais au XIVe siècle, il fut rebâti et fortifié par Louis Malet de Graville au XVe siècle.

Dotée d’une des plus importantes foires franciliennes, grand centre agricole et commerçant car sur le passage de la route de Lyon jusqu’au XVIIIe siècle, la ville perdit peu à peu de son intérêt à mesure que les axes routiers et ferroviaires s’en écartaient. Elle devint alors dès le milieu du XXe siècle un lieu de villégiature pour les Parisiens et les artistes, dont Jean Cocteau et Christian Dior, entre autres.

C’est aujourd’hui un pôle touristique important du département, et la capitale des plantes aromatiques, et médicinales."