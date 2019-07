Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye, France

29 souverains ont marqué de leurs empreintes Saint-Germain-en-Laye, en y séjournant quelques jours ou plusieurs années. (Re)découvrez la ville royale et impériale qui a vu naître Louis XIV, le célèbre musicien Claude Debussy et... la sauce béarnaise ! Arpentez ses rues animées par les cafés et restaurants, les nombreuses boutiques et la place du marché. Laissez-vous enchanter par ses placettes et hôtels particuliers, sans oublier la célèbre terrasse dessinée par Le Nôtre qui domine la Seine. A 5 minutes du centre-ville, prenez un grand bol d'air à pied, à vélo ou à cheval la forêt domaniale et ses 3 540 hectares !

Le Café Marly à Marly-le-Roi © Radio France - Quentin Lhuissier

Pourquoi ne pas commencer notre journée par un petit café ? Marly-le-Roi semble un arrêt tout indiqué puisque son nom, rime, depuis Louis XIV, avec convivialité. Le monarque aurait déclaré "J'ai fait Versailles pour ma Cour, Trianon pour ma famille, et Marly pour mes amis". La petite bande d'habitués du Café Marly ne trahit pas les mots du Roi Soleil. Ils se retrouvent là tous les matins pour se mettre de bonne humeur avant d'entamer leurs journées. Et parfois vont même jusqu'à entonner une chanson.

Jean-François, Pénichards à Port-Marly joue du balafon, un xylophone africain © Radio France - Quentin Lhuissier

De musique, il en est décidément beaucoup question ce matin. En flânant à Port-Marly, nous rencontrons une famille de "pénichards". Nubia et Jean-François vivent là avec leur fils et quand le temps le permet, Jean-François joue de son balafon. Un xylophone africain aux sonorités rêveuses, évoquant des fines gouttes de pluie.