Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Sceaux

Sceaux, France

Située à 5 km du sud de Paris, Sceaux est l’un des poumons verts du Grand Paris. Avec 120 hectares de parcs et de jardins accessibles au public, des artisans culinaires réputés et une programmation culturelle riche, Sceaux est en Île-de-France une ville très appréciée des touristes et des excursionnistes. Plus d’informations sur Tourisme-Sceaux.