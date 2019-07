Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : destination Versailles

Versailles, France

Pôle culture-nature du Grand Paris, Versailles et son château attirent plus de 12 millions de visiteurs par an. Depuis son origine, Versailles incarne le mariage harmonieux entre la ville et la nature. Jusqu’au 13 juillet, elle accueille la 1ère Biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France, qui présente 6 expositions dans 6 lieux d’exception dont le château, le Potager du Roi, l’Espace Richaud – ancien hôpital royal – et la Petite écurie.

Thomas Journel, boulanger à Versailles © Radio France - Quentin Lhuissier

Avant de nous rendre au château, nous nous permettons un petit arrêt à la boulangerie, mais pas n'importe laquelle. Si Thomas Journel semble atypique pour un boulanger, c'est qu'il ne l'a pas toujours été, c'est une reconversion qui l'a conduit à ouvrir Le Pain Journel. Une échoppe à l'image de son patron, différente, où le pain est fabriqué au grand jour, sous vos yeux, avec des ingrédients bios et sélectionnés avec une minutie experte.