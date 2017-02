Le Tour de La Provence 2017 : gagnez une journée VIP

France Bleu Provence est la radio partenaire de la 2eme édition du Tour de La Provence du 21 au 23 février 2017. Gagnez une journée VIP en plein cœur de la course.

Course incontournable dans la région, Le Tour de La Provence se compose de 3 étapes d'environ 180Km chacune, alternant plaine et moyenne montagne.

Une fête a chaque étape

Lancé sur les routes de Provence, le peloton composé de 20 équipes, accompagné par la caravane publicitaire, traverse plus de 60 communes. De nombreuses animations se déroulent dans chaque ville étape et dans les villages de départ et d'arrivée.

Une légende vivante du cyclisme comme parrain

Raymond Poulidor est cette année encore le parrain du Tour de La Provence, accompagné de Stéphen Roche également ancien coureur cycliste professionnel.

Gagnez votre journée au plus près du Tour de La Provence le mardi 21 février 2017

