Le Tour des Ports de la Manche

Le Tour des Ports de la Manche est la plus grande course à la voile de Normandie. Une course en 6 étapes reliant des ports de plaisance de la Manche et des îles anglo-normandes.Cette 35ème édition part de Carentan-les-Marais le 7 juillet pour arriver à Granville le 12 juillet.