Le traditionnel marché de noël de Cassis ouvre ses portes

France Bleu Provence est partenaire du traditionnel marché de noël à Cassis place Baragnon du 30 novembre au 9 décembre 2018

La ville de Cassis et Cassis Animation organisent cette année encore le traditionnel maché de noël place Baragnon à Cassis.

Chiner, déguster et remplir la hotte du Père Noël

Pour cette 24ème édition les exposants présents dévoileront leurs créations et leurs produits à travers des secteurs aussi variés que l’artisanat, la gastronomie. Le marché de noël de Cassis, c'est l'occasion de chiner, de déguster, de trouver des cadeaux ou juste de profiter d'un instant en famille en attendant noël.

chants, danses, musiques folkloriques feront la joie des petits et grands

Des animations conviviales et traditionnelles, chants, danses, musiques folkloriques, pour les adultes et les enfants seront proposées et accompagneront votre promenade autour des stands. Vous découvrirez l'artisanat, les décorations et produits régionaux pour préparer vos échanges de cadeaux autour du sapin traditionnel.

Père Noël se prêtera volontiers à la séance photo.