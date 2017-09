Le village Internationale de la gastronomie

Port du Gros Caillou à Paris du 22 au 24 septembre

A la découverte de votre pays par le porte de la cuisine

Si manger est naturel, cuisiner est l'expression d'un héritage culturel. Les ingrédients, leurs modes de cuisson, leurs combinaisons ininies, leur présentation, tout cela caractérise les pays, les régions., les origines et les traditions.

Les plats que nous mangeons ont toujours une histoire. Ils reflètent nos personnalités, nos envies, notre agriculture, notre géographie, nos climats, notre Histoire. Elle accompagne tous les moments de la vie. Tantôt simple, tantôt solennelle, populaire ou gastronomique, elle raconte la vie de tous les jours comme celle des moments de fête, les souvenirs de notre enfance et la mémoire de nos grands-parents, celle de notre pays d'origine ainsi que l'amour et le partage de nos racines.

Parfois, un plat est tout ce qu'on connaît d'une culture. On ne s'y trompe pas, la cuisine contient tellement d'âme et de symboles !

C'est pourquoi, au Village nous avons voulu que l'on partage non seulement nos repas populaires, mais aussi les arts de la table, les musiques et danses qui les accompagnent.

Nous avons créé le Village International de la Gastronomie parce que l'échange de recettes et de casseroles enrichit les liens sociaux, les liens entre nos familles, avec nos enfants et les liens de ceux-ci avec leurs cultures souvent métissées.

De là est née l'idée de faire ces échanges entre toutes les cultures qui composent la mosaïque du monde. Partout nous avons trouvé un énorme écho à cette approche des cultures par la cuisine.

Ainsi est né le "tour du monde en 3 jours"

Une invitation au dialogue entre les cultures et les personnes et à créer du lien. Nous vous attendons pour partager cet évenement comme on partage un repas en apportant chacun sa touche personnelle.