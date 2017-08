Le Vosges rallye festival 2017 avec France Bleu

France Bleu est partenaire du Vosges rallye festival 2017. C'est la deuxième édition de ce rallye bien particulier que l'on vous propose de découvrir.

L'esprit du Vosges rallye festival :

Les rallyes historiques sont à la mode. Lors d’événements, tels que le championnat d’Europe, la compétition règne. Autrement dit, le véhicule doit être aussi rapide que possible. Ainsi, les pièces d'origine sont généralement remplacées lors de la restauration par de pièces modernes, plus performantes. Les vitres en makrolon avec ouvertures coulissantes remplacent celles en verre que l’on ferme à la manivelle. Les performances moteur sont améliorées, les trains roulants revus avec des amortisseurs qui n’ont rien à envier aux WRC.

Tout cela ne correspond pas à l'esprit du Vosges rallye festival. Si sur une Mini Cooper les vitres étaient en verre, elles doivent le rester. Si l’intérieur était noir mat, il ne doit pas être gris.

Une démarche primordiale s'impose déjà avant la restauration : la recherche. Comment était la voiture à l’époque ? Vieilles photos, articles de journaux ou films sont autant d’indices précieux, quand ce ne sont pas directement des contacts avec des pilotes ou mécaniciens ayant œuvré sur l’auto. Avant de serrer la première vis, il faut donc aller à la chasse aux documents d’époque. Et sur la base de ces éléments, essayer de recréer l'original le plus fidèlement possible. Ce sont les détails qui font la différence. Beaucoup de belles restaurations sont gâchées par des détails. Le dessin ou la taille des jantes par exemple joue un rôle crucial dans l’aspect général.

Le respect de la décoration est un autre point important. Là aussi, la différence se fait sur des détails. Il arrive que des propriétaires se basent sur des modèles réduits pour reproduire à l’échelle 1 une ancienne voiture de compétition. Encore faut-il qu' il s'agisse de reproductions fidèles, tant dans la teinte de la carrosserie que dans la reproduction des sponsors. Là encore, la meilleure solution consiste à se fier à des documents d’époque.

Alors c'est quel genre de rallye ?

Le Vosges Rallye Festival est une épreuve « Slowly Sideways ». Cela signifie qu’il s’agit d’une démonstration de voitures de rallye historiques sans prises de temps, sur route fermée. Chacun est libre de rouler à l’allure qui lui convient.

Cette philosophie est principalement motivée par le fait que le Vosges rallye festival souhaite montrer la diversité des voitures historiques, ce qui n’est pas possible sur une épreuve de vitesse.

En vidéo quelques exemples des véhicules que vous pourrez y voir ainsi que l'ambiance générale de ce rallye.

Le programme :

_Jeudi 24 Août 2017

_

La bresse : Vérifications techniques : 12h00-16h00

Départ – La Bresse : 17h00 Arrivée à La Bresse : 19h23

Vendredi 25 Août 2017

Départ – La Bresse : 9h30 REGROUPEMENT à Épinal (durée : 3h37’) « Super Spéciale Épinal » : 18h30 Retour à La Bresse – Trajet libre

Samedi 26 Août 2017

Départ – La Bresse : 9h30 « Road Show » LABELLEMONTAGNE: 18h15 Arrivée – LABELLEMONTAGNE « Front de Neige » : 18h38

